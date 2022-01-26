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الأربعاء، 26-01-2022 11:51 ص

شاحنة تتسبب بحادث فظيع في أندونيسيا



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا في أندونيسيا يظهر لحظة تسبب شاحنة بحادث مروري فظيع راح ضحيته 5 أشخاص.

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ويظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، لحظة اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات التي كانت متوقفة على إشارة المرور.

 



ويظهر في المقطع لحظة اصطدام الشاحنة بالسيارات وجرفها بطريقها، حتى عمود الإنارة لم يسلم من الحادث.

وبحسب الشرطة المحلية في أندونيسيا فقد راح ضحية الحادث 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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