شاهد .. أسد مفترس يلتهم ضبعا خلال ثوان في جنوب افريقيا

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لاسد يطارد ضبعا، على بعد أمتار قليلة من حفلة سفاري بها مجموعة من السائحين في جنوب إفريقيا.

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وحسبما تبين في الفيديو ظهر الأسد وهو يتربص بالضبع حتى حافة الغابة في ضواحي المحمية، وحين لاحظ الضبع الأسد في اللحظة الأخيرة حاول الركض ، لكن الأسد المفترس يقفز عليه وينهشه.

المصدر : صدى البلد

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