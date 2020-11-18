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الأربعاء، 18-11-2020 01:58 م

شاهد .. أسد مفترس يلتهم ضبعا خلال ثوان في جنوب افريقيا



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لاسد يطارد ضبعا، على بعد أمتار قليلة من حفلة سفاري بها مجموعة من السائحين في جنوب إفريقيا.

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وحسبما تبين في الفيديو ظهر الأسد وهو يتربص بالضبع حتى حافة الغابة في ضواحي المحمية، وحين لاحظ الضبع الأسد في اللحظة الأخيرة حاول الركض ، لكن الأسد المفترس يقفز عليه وينهشه.

 

 

 

المصدر : صدى البلد

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