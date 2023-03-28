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الثلاثاء، 28-03-2023 02:22 م

شاهد أضخم ثعبان في العالم

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الوكيل الإخباري - اذا كنت تعتقد أن الأناكوندا هي أضخم الثعابين في العالم، فإليك هذا المقطع الذي يعرض مشهد لأكبر وأطول ثعبان في العالم وهو "الثعبان الشبكي".

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على الرغم من احتساب الأناكوندا من بين الثعابين الأولى من حيث الحجم والسمات الأخرى، إلا أن الثعبان الشبكي يتفوق عليها.


يمكن تأكيد هذه الحقيقة بشكل أكبر من خلال هذا الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق ثعبانًا ضخمًا بشكل مبالغ فيه.

 

وفقًا لويكيبيديا، فإن أنواع الثعبان الشبكي موطنها جنوب شرق آسيا وهي أطول الثعابين في العالم.

 

 

صدى البلد 

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