شاهد أعاصير المشتري المتعاكسة التي تتحرك بخلاف كوكب الأرض

الوكيل الاخباري - أشارت البيانات التي جمعتها بعثة "جونو" التابعة لوكالة "ناسا" إلى أن كوكب المشتري لديه رياح تستمر لفترات طويلة ومتعمقة بالغلاف الجوي للكوكب، بعكس الموجودة على الأرض.

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وتعمل البيانات المجموعة من المركبة على تحسين فهم البنية الداخلية لكوكب المشتري، وتقدم معلومات كبيرة للعلماء عن الكتلة الأساسية وتاريخه القديم.



وأصدرت مركبة "ناسا" مشاهد وبيانات للأعاصير الهائلة التي تحيط بالقطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري، التي تحمل سمات الغلاف الجوي على عكس أي شيء آخر يمكن مشاهدته في نظامنا الشمسي.





وبحسب البيانات التي نشرتها مجلة "Nature" العلمية في سلسلة من 4 مقالات، فإن "هذه النتائج العلمية المذهلة هي مثال آخر على ما يطلق عليه كرات منحنى المشتري".



وتعتبر البيانات والمشاهد الجديدة قيمة علمية كبيرة وقيمة "تتعلق بالقدرة على استكشاف المجهول من منظور جديد باستخدام أدوات الجيل التالي المتطورة جدا".



وقال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي ومدير بعثة "جونو" من معهد ساوث ويست للأبحاث في سان أنطونيو، إن مدار المسبار الفريد والأجهزة عالية الدقة فيه وتقنيات الأشعة تحت الحمراء مكَّنت من هذه الاكتشافات النموذجية، نحن بالفعل نشهد كوكب المشتري الجديد".







المصدر : سبوتنك