شاهد.. أغرب فيديو لبقرة تسير أعلى سطح حظيرة في ولاية يوتا الأمريكية

الوكيل الإخباري - شارك مزارع في الولايات المتحدة، لقطات مضحكة لبقرة تمكنت من شق طريقها إلى سطح حظيرة والسير فوقه، في ولاية يوتا.
واكتشف المزارع برادي فارنسورث البقرة الشقية على سطح مزرعة والد زوجته في يوتا، وأراد أن يظهر للجميع المشهد المضحك.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث وثق الفيديو لقطات تظهر البقرة وهي تسير على سطح الحظيرة، قبل أن تنظر نحو الكاميرا وتحاول السير على الجانب الآخر.
Don't moo-ve! Cow somehow ends up stranded on a ROOF at Utah farm - before slipping off snow-covered barn and trotting away unharmed https://t.co/H1JFZ8AwYD pic.twitter.com/Lh8r50pFjJ— DefyTheNorm🍿 (@Defy_Norm) January 6, 2023
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