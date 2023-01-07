السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

توقعات بسقوط الأسهم وسيطرة للبيتكوين عالمياً في 2023

صحيفة ألمانية: الغرب فقد مكانته في الساحة الدولية!

وزير التربية: المدارس أصبحت في طاقتها الاستيعابية بالتعليم المهني

هونغ كونغ تلغي حظرا مثيرا للجدل للحيوانات الأليفة

الأمن الروسي يحصل على دفعة جديدة من رشاشات SR2M

ارتفاع كبير.. أسعار الذهب تحلق عاليا في الأردن السبت

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

أول تعليق لبايدن بعد انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

تعرّف على أسعار رحلات العمرة براً وجواً

تلغراف: ماكرون انتزع الدور القيادي من بريطانيا في أوكرانيا

السبت، 07-01-2023 09:37 ص

شاهد.. أغرب فيديو لبقرة تسير أعلى سطح حظيرة في ولاية يوتا الأمريكية

download


الوكيل الإخباري - شارك مزارع في الولايات المتحدة، لقطات مضحكة لبقرة تمكنت من شق طريقها إلى سطح حظيرة والسير فوقه، في ولاية يوتا.

اضافة اعلان

 

واكتشف المزارع برادي فارنسورث البقرة الشقية على سطح مزرعة والد زوجته في يوتا، وأراد أن يظهر للجميع المشهد المضحك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث وثق الفيديو  لقطات تظهر البقرة وهي تسير على سطح الحظيرة، قبل أن تنظر نحو الكاميرا وتحاول السير على الجانب الآخر.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
48ff8fda-6b97-4cbf-88d9-ce2f7be90055

مشهد غريب... ثعلب يركض على رجلين فقط في بريطانيا

78787877

تعرضت لهجوم.. شاهد سمكة ضخمة تعيش بنصف جسد

firework6

شاهد الرياض ودبي وعواصم عالمية تستقبل العام باحتفالات مذهلة

480421-390689107

شاهد.. قطار يسير وسط السحاب

7_26

مشهد يخطف الأبصار لانعكاس السحاب على جدران برج في الرياض

Screenshot_20221225-003011_Twitter

شاهد.. طفل ينقذ أمه من السقوط أرضاً في آخر لحظة