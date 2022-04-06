شاهد أنثى نمر تغوص في النهر وتخرج بتمساح ظهر بين أنيابها

الوكيل الاخباري - دفع الجوع بأنثى نمر، المعروفة بأسماء عدة، أشهرها "أم فارس" بالعربية، إلى مهاجمة تمساح في عقر داره بأحد أنهر منطقة Pantanal المليونية المساحة بولاية "ماتو غروسّو دو سول" في وسط البرازيل، وهي الأكبر في العالم بالمستنقعات ومجاري المياه العملاقة.

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كانت المعركة بين الحيوانين "بر- مائية" شرسة وعنيفة، بدأت فعليا حين غاصت النمرة برأسها في النهر، ولما خرجت ظهر بين أنيابها التمساح الذي اصطادته بانقضاض سريع على حد ما يظهر في الفيديو، وفيه نرى المعروفة باسم "كعثم" أيضا، تغرز أنيابها بعنق التمساح الذي لم يكن له أي حظ ونصيب ليقاومها، مع أنه في الماء حيث يعيش.





مصورة القتال العنيف بين الحيوانين، هي العالمة البيولوجية الأميركية Abigail Martin وكانت متمركزة عند التصوير على الضفة المقابلة للتي انقضت فيها "أم فارس" على طريدها وجرته بعد التمكن منه إلى داخل الغابة كوجبة غداء، ثم بثت قناة FiveZero Safaris الفيديوية الإنتاج، ما صورته العالمة عن الحيوانين، مع خبر روت فيه ما حدث بأسلوب ما قل ودل.

المصدر : العربية

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