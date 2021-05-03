الإثنين 03-05-2021
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الإثنين، 03-05-2021 02:13 م

شاهد أول منزل مستأجر بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد



الوكيل الاخباري - يستأجر الهولنديان إليز لوتز وهاري ديكرز منزلا جديدا مساحته 94 مترا مربعا ويتكون من حجرتي نوم ويشبه صخرة لها نوافذ.

وتبدو الخطوط المنحنية على جدرانه الخرسانية الرمادية طبيعية. لكنها في الحقيقة طفرة في تكنولوجيا بناء المنازل في هولندا وحول العالم فلقد طبعت بطابعة ثلاثية الأبعاد في مصنع قريب.

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وقالت لوتز الجمعة "إنه مميز.. وهو شكل غير معتاد وعندما رأيته أول مرة، ذكرني بشيء رأيته عندما كنت صغيرة." ستؤجر لوتز المنزل مع ديكرز لستة أشهر مقابل 800 يورو شهريا.

 


المنزل الذي نشرت الغارديان مقطع فيديو له يبدو غريبا بطبقاته من الخرسان المطبوع الواضحة بشكل جلي- حتى عيوب الطباعة ظهرت في بعض الأماكن فيه.


وتسعى هولندا في المستقبل، لإيجاد سبل للتعامل مع نقص الإسكان الحاد، ومثل هذه الأبنية قد تصبح شائعة.


وتحتاج البلاد لبناء مئات الآلاف من المنازل الجديدة خلال العقد الجاري لإيواء عدد السكان المتزايد.

 

 

 المصدر : العربية


 




 

 


 

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