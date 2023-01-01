الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 04:15 م

شاهد الرياض ودبي وعواصم عالمية تستقبل العام باحتفالات مذهلة



الوكيل الإخباري - احتفلت مدن وعواصم عربية وعالمية بقدوم العام الجديد باحتفالات مذهلة، وخاصة الألعاب النارية.

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وبعرض مبهر من برج خليفة أطول مبنى في العالم، استقبلت دبي العام الجديد 2023 بالأضواء والألوان.

 

كما رصدت كاميرا "العربية" أيضا احتفالات العاصمة السعودية الرياض بالسنة الميلادية الجديدة.


 

وفي الصين، نفضت مدينة ووهان عن نفسها آثار وباء كوفيد-19، وأطلق سكانها العنان للبهجة والفرح رغم التفشي الجديد لمتحور كورونا.


 

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نزل الفرنسيون إلى الشانزليزيه لمشاهدة عروض الألعاب النارية، واجتذب حفل موسيقى ما يقرب من نصف مليون شخص.


 

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