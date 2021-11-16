شاهد ...الزعاق يكشف موعد انتهاء موسم الوسم وبداية مربعانية الشتاء

الوكيل الإحباري - كشف خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق عن موعد انتهاء موسم “الوسم” ودخول مربعانية الشتاء.
وقال “الزعاق”في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” إن موسم الوسم سينتهي بعد 17 يوماً، وسيدخل موسم “مربعانية الشتاء”.
وأوضح أن علامة دخول المربعانية هو حدوث نشاط وتزهير لكل أشجار الحمضيات، حيث إنها أشهر الفواكه الشتوية، فكلما زادت الحرارة زادت الحلاوة، وكلما قلت الحرارة ازدهرت الفواكه الحمضية.
تنقسم الفاكهة إلى قسمين— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 15, 2021
1-شتويه وأهمها الحمضيات
2-صيفية وأهمها الحليات
فأول الصيفية البطيخ
وآخرها الرمان
ومع نهاية الرمان ينتهي الوسم وتدخل المربعانية
ونحن الآن في نهايات الوسم
وبعد 17 يوم تدخل المربعانية
pic.twitter.com/moCMpO7UsO
المصدر - مزمز
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