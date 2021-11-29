شاهد العراك بالأيدي يلغي انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان

الوكيل الإخباري - قررت نقابة أطباء الأسنان في لبنان إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في مقرها، بعد وقوع عدة إشكالات لفظية وعراك بالأيدي بين الأطباء إلى جانب رمي صناديق الاقتراع وتكسيرها.





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من مخلفات ثورة ١٧ تشرين انتخابات نقابة أطباء الأسنانمن مخلفات ثورة ١٧ تشرين pic.twitter.com/lfzI4RUrB9 November 28, 2021

المصدر - مزمز