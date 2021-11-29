شاهد العراك بالأيدي يلغي انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان

الوكيل الإخباري - قررت نقابة أطباء الأسنان في لبنان إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في مقرها، بعد وقوع عدة إشكالات لفظية وعراك بالأيدي بين الأطباء إلى جانب رمي صناديق الاقتراع وتكسيرها.
#نقابة_أطباء_الأسنان في لبنان. ألغيت الانتخابات pic.twitter.com/OIGy1tm4Ar— مايا عواضة (@MaiaAwada) November 28, 2021
ما حصل في انتخابات #نقابة_أطباء_الأسنان معيب ومخزٍ. عناصر مسلّحة من #حزب_الله من خارج الأطباء يعتدون على موظفي الفرز ويحطّمون الصناديق في مشهد لا يبشر خيرًا للانتخابات النيابية المقبلة. pic.twitter.com/iqyw6k4PwJ— Samy Gemayel (@samygemayel) November 28, 2021
انتخابات نقابة أطباء الأسنان— Odette Sawaya (@sawayaodette) November 28, 2021
من مخلفات ثورة ١٧ تشرين pic.twitter.com/lfzI4RUrB9
#انتخابات_اطباء_الاسنان بروفا لما قد يحصل في الانتخابات النيابية عندما يخسر حزب التسلّط. هيدي ثقافتهم ومواجهتهم ضرورة! pic.twitter.com/WehthzNSZ6— Joêlle Bou Abboud Rouillard (@Joellebouabboud) November 28, 2021
المصدر - مزمز
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