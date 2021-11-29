الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 29-11-2021 10:57 ص

شاهد العراك بالأيدي يلغي انتخابات نقابة أطباء الأسنان في لبنان

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الوكيل الإخباري - قررت نقابة أطباء الأسنان في لبنان إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في مقرها، بعد وقوع عدة إشكالات لفظية وعراك بالأيدي بين الأطباء إلى جانب رمي صناديق الاقتراع وتكسيرها.

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المصدر - مزمز 

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