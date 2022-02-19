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السبت، 19-02-2022 03:56 م

شاهد الموج يحطم نوافذ عبّارة لنهر بألمانيا ويرعب ركابها



الوكيل الاخباري - حطمت موجة نهرية قوية شكلتها عاصفة Ylenia التي وصلت الخميس إلى منطقة يعبرها نهر Elba قرب مدينة هامبورغ في أقصى الشمال الألماني، نوافذ إحدى عبّارات النهر الشهير، ودبت ذعرا بين ركابها، بحسب ما ظهروا في مقطع فيديو صوّر أحدهم لقطاته بهاتفه المحمول، وانتشر في مواقع التواصل والإعلام.

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ومع أن أحداً لم يصب بأذى، إلا أن بعضهم عبّر عن خيبته فيما بعد، لظنه أن أي عواصف أو موجات بحرية أو نهرية لا تقوى على نوافذ العبارة Hadag وزجاجها المقوّى، إلا أن مفاجآت الأنهار والبحار تظهر أحيانا بما لا تشتهي السفن والعبّارات، لذلك أسرع ركاب "أدغ" بمغادرة مقاعدهم عندما ضربت الموجة نوافذها، ومضوا إلى ملجأ فيها يحمي من الأنواء وسلبيات المفاجآت.

 



وذكر مشغل العبّارة، لموقع مجلة Stern الألمانية، أن سرعة رياح العاصفة "يلينيا" كانت 152 كيلومترا بالساعة وقت تحطم النوافذ، وبسبب ما حدث تم الاتصال بعبّارات أخرى لتحذيرها، خصوصا الموجودة في نهر "إلبه" الرابطة مياهه الضحلة ميناء هامبورغ بالبحر، حيث يقع مصبه.


أما عن العاصفة، فنقلت الوكالات أنها تسببت بوقف حركة القطارات والرحلات الجوية، فيما تم إغلاق المدارس، وسط توقع هيئة الأرصاد بأن يجلب الطقس الإعصاري إلى دول شمال الأطلسي المزيد من العواصف والأنواء، فيما أعاد الخبراء الذاكرة إلى فيضانات ضربت هامبورغ قبل 60 عاما وأودت بحياة أكثر من 300 إنسان.

 

 

 

المصدر : العربية

 

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