شاهد...امرأة تفقد الوعي في مفترق طرق في الصين

الوكيل الإخباري - تعرضت سيدة لحادث خطير خلال محاولتها عبور إحدى الطرق بمحافظة سيتشوان، جنوب غربي الصين، حيث تم نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.

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ورصد كاميرا مراقبة لحظة سقوط السيدة أرضا على وجهها بصورة مفاجئة قبل أن يسرع إليها أحد رجال الشرطة الموجودين بالقرب منها.

Thumbs up! A police officer rushed to a woman who passed out by the intersection and did his best to revive her until the ambulance came in SW China's Sichuan. pic.twitter.com/8tcPPtL39W November 15, 2021

المصدر - سبوتنيك

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