الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 02:20 م

شاهد...امرأة تفقد الوعي في مفترق طرق في الصين

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الوكيل الإخباري - تعرضت سيدة لحادث خطير خلال محاولتها عبور إحدى الطرق بمحافظة سيتشوان، جنوب غربي الصين، حيث تم نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة.

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ورصد كاميرا مراقبة لحظة سقوط السيدة أرضا على وجهها بصورة مفاجئة قبل أن يسرع إليها أحد رجال الشرطة الموجودين بالقرب منها.

 

 

المصدر - سبوتنيك

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