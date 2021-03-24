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الأربعاء، 24-03-2021 11:07 ص

شاهد بالفيديو ناقلة الحاويات التي عطلت حركة الملاحة في قناة السويس



الوكيل الاخباري - أدى جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس إلى توقف الملاحة في القناة، فجر اليوم الأربعاء، فيما لم تنجح بعد محاولات تعويم السفينة من قبل هيئة قناة السويس.

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ونقلت وسائل إعلام عالمية أن سفينة حاويات ضخمة جنحت في قناة السويس، ما أدى إلى ازدحام مروري للسفن في  طرفي القناة.

 



وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السفينة الجامحة يطلق عليها إيفر جيفن ويبلغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، ومملوكة لشركة الشحن التايوانية (إيفر غرين)، المسجلة في بنما، وكانت متجهة إلى ميناء روتردام في الصين.


ونقل الموقع الإلكتروني لجريدة "البوابة نيوز" المصرية عن مصادر في هيئة قناة السويس أن الهيئة تدخلت لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة من خلال ما يقرب من ثماني قاطرات، بقوة شد 50 إلى 160 طنا للقاطرة الواحدة.


وأفادت المصادر أنه في حال فشل محاولات التعويم، مقرر أن تلجأ قناة السويس إلى الاستعانة بسفن لتخفيف حمولة السفينة.


ولم يصدر بيان من هيئة قناة السويس عن الحادث حتى صباح اليوم الأربعاء.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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