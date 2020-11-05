شاهد.. ببغاء يقلد الأصوات بطريقة مضحكة

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لـ ببغاء تقوم بتقليد جميع الأصوات ، كما انها تصدر بعض الأصوات التي يقوم البشر بها بطريقة مضحكة .
وقد اعرب المتابعين عن اندهاشهم من قدرة الببغاء على تقليد الأصوات بشكل رائع.
المصدر : الوفد
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