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الخميس، 05-11-2020 10:56 ص

شاهد.. ببغاء يقلد الأصوات بطريقة مضحكة



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف لـ ببغاء تقوم بتقليد جميع الأصوات ، كما انها تصدر بعض الأصوات التي يقوم البشر بها بطريقة مضحكة .

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وقد اعرب المتابعين عن اندهاشهم من قدرة الببغاء على تقليد الأصوات بشكل رائع.

 

 

 

المصدر : الوفد 

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