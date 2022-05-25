شاهد .. تصرف بطولي لرجل اطفاء لحظة اشتعال سيارة في مصر

الوكيل الإخباري-سيطر رجال الحماية المدنية في مصر على حريق هائل اندلع بسيارة جمع قمامة على كورنيش الإسكندرية ما سبب ارتباك مروري.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة حدوث موجة انفجارية لإطار السيارة المحترقة، أثناء محاولات رجال الاطفاء في مصر إخماد النيران. وفقا لموقع "مصراوي".

اضافة اعلان

وتسبب الانفجار في اندفاع إطار السيارة في اتجاه أحد رجال الاطفاء ليصطدم به ويطير في الهواء قبل أن يسقط أرضًا، إلا أنه قام سريعا ليواصل عمله في إطفاء النيران، ما وصفه البعض بـ"الموقف الشجاع والبطولي".







كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بسيارة بمطلع كوبري مصطفى كامل على كورنيش الإسكندرية.



انتقل ضباط القسم وقوات رجال الاطفاء في البلاد برفقة سيارتي إطفاء وإسعاف وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اشتعال النيران بسيارة جمع قمامة تابعة لشركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئة.



تسبب الحريق في تدمير معظم السيارة أثناء توجهها لجمع القمامة بمنطقة سابا باشا وإصابة سائقها بجروح طفيفة، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون حدوث إصابات.



حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



