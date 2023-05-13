السبت 13-05-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

إصابات في قصف إسرائيلي في خان يونس

صور جديدة من تخريج الأميرة سلمى

تدمير 18 مسيرة وإسقاط مروحية ومقاتلتين "ميغ 29" و"سو 25" في لوغانسك

وفاة ثلاثيني بتدهور صهريج فيول على طريق الشيدية - صور

وزير الطاقة : تراكيز جيدة للزنك والنحاس والرصاص والذهب في وادي عربة

السعودية تدعو البرهان للمشاركة بقمة جدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

السبت، 13-05-2023 02:38 م

شاهد تمساح يفاجئ عمالًا في أنبوب صرف بولاية فلوريدا

crocodile-sleep


الوكيل الإخباري - واجه طاقم عمال طرق في مدينة أوفييدو بولاية فلوريدا الأمريكية مفاجأة مثيرة عندما ظهر تمساح يبلغ طوله 5 أقدام داخل أنبوب صرف مياه الأمطار.

اضافة اعلان


أثناء تفتيشهم بعض التجاويف والحفر في المدينة حيث كان يستخدم كاميرا آلية بعجلات للتحقق من سلامة التجاويف القريبة.


اعتقد أفراد الطاقم للوهلة الأولى أنهم شاهدوا ضفدعًا من مسافة بعيدة قليلًا عن عدسة الكاميرا، ولكن تفاجؤوا بظهور التمساح.


تتبع الروبوت الآلي التمساح لمسافة 340 قدمًا تقريبًا حتى علق بشيء ما، وفقد أثر التمساح.

 

 

 

CNN

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
aurochs-g59a089eb0_1280

فيديو لثور هائج يقتحم ملعباً قبل مباراة في فرنسا

22-768x521

شاهد طيور مهاجرة تغلق طريقاً عاماً في السعودية

950797c9a7154584ebc1358ca10288ff

شاهد شبل غاضب يتجول في أحد شوارع الكويت

ما_اسم_أنثى_الفيل

دفاعًا عن صغيرها.. شاهد ما فعلته أنثى فيل بتمساح ضخم

ما_اسم_أنثى_الفيل

فيديو مثير للدهشة يظهر كيف تعلّمت أنثى الفيل تقشير الموز قبل تناوله!

300ee81afc

بالفيديو .. ظبي يسبح بمهارة في نهر عميق هربا من تمساح