شاهد تمساح يفاجئ عمالًا في أنبوب صرف بولاية فلوريدا

الوكيل الإخباري - واجه طاقم عمال طرق في مدينة أوفييدو بولاية فلوريدا الأمريكية مفاجأة مثيرة عندما ظهر تمساح يبلغ طوله 5 أقدام داخل أنبوب صرف مياه الأمطار.

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أثناء تفتيشهم بعض التجاويف والحفر في المدينة حيث كان يستخدم كاميرا آلية بعجلات للتحقق من سلامة التجاويف القريبة.



اعتقد أفراد الطاقم للوهلة الأولى أنهم شاهدوا ضفدعًا من مسافة بعيدة قليلًا عن عدسة الكاميرا، ولكن تفاجؤوا بظهور التمساح.



تتبع الروبوت الآلي التمساح لمسافة 340 قدمًا تقريبًا حتى علق بشيء ما، وفقد أثر التمساح.

CNN