الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية ينعى معلماً

منح دراسية في برامج الدراسات العليا مقدمة من جمهورية سلوفينيا

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

65 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

طالبة توجيهي تأخرت 5 دقائق عن الامتحان .. وهذا مصيرها !

الزراعة تستكمل خدمات الرخص النباتية وأذونات تسليم المبيدات

وزير التربية: 122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

الحزن يخيم على الرمثا ومواقع التواصل تتشح بالسواد

تعرف على أسعار العمرة للأردنيين براً وجواً

الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن خطوات بناء سفارتها في القدس

الخميس، 06-07-2023 03:00 م

شاهد جمل باكستاني يحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

zeog5wyevnkl3in0zzpa


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمل باكستاني لفت الأنظار بسبب حجمه وطوله.

يظهر الفيديو الجمل وهو يدخل من بوابة منزل صاحبه، ويتخطى طوله سور المنزل بكثير، وبالرغم من أن عمره يبلغ ثلاث سنوات فقط، إلا أن حجمه كبير.  وعلق ناشر الفيديو بقوله “هذا الجمل الباكستاني عمره ثلاث سنوات فقط، ويتخطى طول السور”.

اضافة اعلان

 

 

 مزمز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2121212-768x387

شاهد ما فعله هذا الحيوان براكب أمواج أمريكي

1236520-768x401 (1)

شاهد مصور أمريكي يوثق قدرات الشفاء الخارقة لأسماك القرش

7474

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أنثى فيل بعد موت صغيرها

Larus_argentatus01

فيديو أدهش الجميع.. شاهد طائر النورس يبتلع 'سنجاب' بسرعة هائلة

2124421

شاهد دب يقتحم منزلا ويغادره بطريقة ذكية في امريكا

Doc-P-1079284-638228424254374583

قمر صناعي يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي من الفضاء - فيديو