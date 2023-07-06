شاهد جمل باكستاني يحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجمل باكستاني لفت الأنظار بسبب حجمه وطوله.



يظهر الفيديو الجمل وهو يدخل من بوابة منزل صاحبه، ويتخطى طوله سور المنزل بكثير، وبالرغم من أن عمره يبلغ ثلاث سنوات فقط، إلا أن حجمه كبير. وعلق ناشر الفيديو بقوله “هذا الجمل الباكستاني عمره ثلاث سنوات فقط، ويتخطى طول السور”.

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