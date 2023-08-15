شاهد حوت ضخم يقف على رأسه لقرابة 4 دقائق بلا حركة وسط المحيط

الوكيل الإخباري - في مشهد غريب وسط المحيط، وثَّق أحد المشاهير الأستراليين حوتًا أحدب، يقوم بـ”الوقوف على الرأس” في حركة تُعتبر نادرة، بحسب العلماء.

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وفي التفاصيل، قال الأسترالي برودي موس، الذي صور المشهد الغريب: “إن ذيل الحوت اخترق فجأة (باتجاه السماء) سطح المياه أمامه .



وأضاف موس: “ذيل الحوت الضخم يطفو بشكل عرضي بلا حركة تماما، ويسبح بجواره حوت صغير”.



ولم يذكر موس المكان الذي التقط فيه المشاهد .



وحسب شركة المراقبة فإنه عندما أظهرت الحوت الأم هذا السلوك كان صغارها يسبحون حولها، تماما كما شاهد موس.



وشوهد حوت صغير واحد قبالة ساحل البرازيل وهو يرضع أثناء رفع الذيل للأعلى، في حين أنه يمكن أن تتم رعاية هذه الحيتان في أوضاع أخرى؛ لذلك لا يُفسَّر هذا السلوك بشكل كامل.



وبحسب مجلة “sciencealert” العلمية فإنه من الممكن أن يكون للسلوك علاقة بالراحة؛ فقد تنقلب الحوت الأم رأسًا على عقب لتستريح؛ حتى تتمكن من مراقبة طفلها.



ولاحظ الباحثون في دراسة البرازيل أن ذيل الحوت شديد الأوعية الدموية يمكن استخدامه لامتصاص أو إطلاق الحرارة من الجسم بشكل فعال للغاية، بحسب قولهم.

هوية برس

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