شاهد .. ردة فعل ركاب حافلة بعد ان حاول لص الهروب في الصين

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إلقاء القبض على لص في مدينة شيانيانغ الصينية.



وحسبما تبين في الفيديو حاول اللص الهروب من الحافلة بعد توقفها وفتح بابها بشكل جزئي، الا ان الركاب منعوه من ذلك في اللحظة الأخيرة، وبعدها قام سائق الحافلة بإغلاق الباب، حيث تسبب ذلك ببقاء رأس اللص داخل الحافلة وجسده خارجها.

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المصدر :سبوتنيك

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