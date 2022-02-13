شاهد ردة فعل ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة

الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو مؤثر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وفاء ناقة وردة فعلها عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى مناطق السعودية.



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وظهر في المقطع، الناقة وهي تحتضن صاحبها بطريقة مؤثرة، وكان الشخص الذي صور الفيديو قال إنهم حاولوا تخليصها من صاحبها لكن دون جدوى وبقيت متمسكة به بسبب حبها له.







فيديو مؤثر في السعودية .. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة فاحتضنته pic.twitter.com/y4S2NUHnhY February 13, 2022

المصدر : روسيا اليوم

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