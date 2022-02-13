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الأحد، 13-02-2022 02:06 م

شاهد ردة فعل ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة



الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو مؤثر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وفاء ناقة وردة فعلها عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى مناطق السعودية.

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وظهر في المقطع، الناقة وهي تحتضن صاحبها بطريقة مؤثرة، وكان الشخص الذي صور الفيديو قال إنهم حاولوا تخليصها من صاحبها لكن دون جدوى وبقيت متمسكة به بسبب حبها له.


 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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