شاهد.. رغوة البحر الكثيفة تغطي مرمرة في اسطنبول

الوكيل الاخباري - انتشرت كتلة ضخمة من "الصمغ البحري"، المعروف باسم "لعاب البحر" في بحر مرمرة قرب شواطئ اسطنبول، وكذلك في البحر الأسود وبحر إيجة المجاورين.

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ويظهر الصمغ البحري وهو مادة سميكة لزجة تتكون من مركبات تطلقها الكائنات البحرية، نتيجة تلوث البحار وتغير المناخ عالميا، ما يشكل تهديداً خطيراً للكائنات الحية في المنظومات المائية. كما يحدث هذا الإفراز من وقت لآخر في البحار المغلقة، مثل بحر مرمرة.



ووصل الصمغ البحري إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام في تركيا.

ويرى خبراء البحار أن النفايات البشرية والتلوث الصناعي يخنقان بحار تركيا، وأن "ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب تغير المناخ يسهم في المشكلة".



المصدر : روسيا اليوم