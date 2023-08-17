شاهد سحابة على شكل قلب تثير إعجاب الجميع في احدى الدول

الوكيل الإخباري - أثار مقطع متداول أنظار الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت فيه سحابة على شكل قلب.



وكانت السحابة ممزوجة بالألوان البرتقالية، حيث كانت تبدو أنها في وقت الغروب.

وجاءت التعليقات جميعها مبهورين بجمال المنظر، وسحره، وبديع خلق الله سبحانه وتعالى، وأكدوا أنها أثارت بداخلهم حالة من الشجن.

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