شاهد .. سمك الراي العملاق بصوت غريب !

الوكيل الاخباري - شعر رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالدهشة بعد مشاهدتهم إحدى أسماك الراي اللاسع العملاق تصدر صوتا غريبا.

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وشاركت صفحة متخصصة في عالم البحار والحيوان على "إنستغرام" مشهدا غريبا لقيام فتاة بإطعام سمكة من نوع الراي اللاسع العملاق، حيث تقدمت الأخيرة إلى حافة الشاطئ الصخري لتلتقط سمكة صغيرة من يد الفتاة.



وتظهر المشاهد قيام سمكة الراي اللساع بالصعود على الحافة الصخرية عن طريق السباحة الخاصة التي تنفذها هذه السمكة والتي يطلق عليها العلماء "سباحة حركة الطيران".





المشهد الذي أثار الكثير من التفاعل، هو الصوت الصادر عن فتحتين كبيرتين في أعلى السمكة، والتي وصفها المتابعون بمدخنة فيراري، حيث أصدرت صوتا يشبه إلى حد ما، صوت إقلاع سيارة رياضية مع فتحتين خرج منهما المياه كمدخنتين متصلتين "بمحرك خارق" يؤمن الحركة تحت الماء.

وعلى الرغم من المشهد الجميل، إلا أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن التشبيه، حيث أن السمكة كانت تشعر بالخطر في هذه اللحظات حيث انخفض مستوى المياه عند صعودها إلى الحافة الصخرية، إلى دون مستوى فتحاتها الأنفية العلوية التي شبهها البعض بمدخنة سيارة، وصدر صوت مشابه للمدخنة عند دخول الهواء بدلا من المياه بعد عدة محاولات للتنفس، الأمر الذي أجبر الراي على العودة بسرعة إلى الخلف.





المصدر : سبوتنك





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