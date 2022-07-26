شاهد.. سيارة تقتحم شاطئا أميركيا مكتظا وتستقر في الماء

الوكيل الإخباري - قال مسؤولو سلامة الشواطئ إن سائق سيارة، عانى على ما يبدو من حالة طوارئ طبية، اقتحم شاطئ دايتونا بولاية فلوريدا الأميركية، بعد ظهر يوم الأحد، قبل أن تندفع سيارته براكبيها إلى المياه.

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وأوضحت تامرا مالفورس، نائبة رئيسة الإنقاذ في مقاطعة فولوسيا، أن سيارة نزلت على منحدر الشاطئ قبل الساعة الخامسة مساءً بقليل، واصطدمت بكابينة تحصيل قبل أن تندفع بركابها إلى مباه البحر.





pic.twitter.com/I98mALxkV9 Breaking: At least one injured after a driver drove onto the beach and crashed into the ocean in Daytona Beach, Florida. Officials say the driver may have suffered from a medical episode. July 24, 2022

لبنان 24

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