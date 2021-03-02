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الثلاثاء، 02-03-2021 11:46 ص

شاهد .. شاب فيتنامي يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12



أنقذ سائق توصيل طلبات، طفلة تبلغ من العمر عامين، حيث أمسك بها بعد أن سقطت من شرفة بالطابق الثاني عشر في العاصمة الفيتنامية هانوي.

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وكان نغوين نجوك مانه، 31 عاما، جالسا في شاحنته بانتظار تسليم طرد في هانوي العاصمة الفيتنامية، عندما رأى الطفلة تتدلى من المبنى الشاهق وتتشبث بالحافة بيد واحدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


حيث خرج من سيارته وتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى للوصول إلى وضع أفضل ليتمكن من الإمساك بالفتاة وإنقاذها من موت محقق.


وفي لحظة توقف القلب تظهر لقطات فيديو أن الطفلة البالغة من العمر عامين تفقد قبضتها قبل أن تسقط على الأرض من ارتفاع 164 قدما، ولكن بطريقة ما تمكن مانه من الوصول إلى الطفلة التي سقطت على حجره.


وقال مانه لصحيفة "أنينثودو" المحلية: "كنت جالسا في السيارة وأنتظر تسليم بعض متعلقات أحد العملاء في المبنى المقابل عندما سمعت طفلا يبكي، اعتقدت أن الطفل قد وبخ من قبل والديه".

 


 




 

 


 

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