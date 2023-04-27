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الخميس، 27-04-2023 10:50 ص

شاهد شبل غاضب يتجول في أحد شوارع الكويت

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، تجول أسد صغير في أحد شوارع الكويت، مما أثار الخوف بين المارة دون أن يتسبب في أذى أحد.

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وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن ظهور حيوان مفترس (شبل أسد) في منطقة صباح الأحمد، مما تسبب بالخوف لدى قاطني المنطقة.

ونقلت صحيفة “الراي” عن المصدر، أنه فور ورود البلاغ توجهت دوريات النجدة والأمن العام والمرور إلى موقع البلاغ.

 


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