شاهد شبل غاضب يتجول في أحد شوارع الكويت

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، تجول أسد صغير في أحد شوارع الكويت، مما أثار الخوف بين المارة دون أن يتسبب في أذى أحد.
وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية عن ظهور حيوان مفترس (شبل أسد) في منطقة صباح الأحمد، مما تسبب بالخوف لدى قاطني المنطقة.
ونقلت صحيفة “الراي” عن المصدر، أنه فور ورود البلاغ توجهت دوريات النجدة والأمن العام والمرور إلى موقع البلاغ.
بعد #الكلاب_الضالة "شبل أسد" ضال— 2day News (@2DayNewss) April 26, 2023
وغاضب يتجول في منطقة صباح الأحمد واستنفار أمني حوله لحين وصول فريق مختص من هيئة الزراعة pic.twitter.com/VGViM07XGu
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