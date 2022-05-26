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الخميس، 26-05-2022 04:18 م

شاهد .. شجاعة سائق شاحنة تحمي مدينة ليبية من انفجار محطة بنزين

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الوكيل الإخباري-تمكن سائق شاحنة محروقات من تجنيب مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا، كارثة محقّقة، وإنقاذ حي سكني بالكامل من انفجار كان قريبا جدا من الوقوع، بعدما اشتعلت النيران في الشاحنة التي كان يقودها داخل محطة بنزين.

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وفي التفاصيل، اندلعت النيران في الشاحنة لدى تفريغ شحنتها في محطة الوقود بشارع البيبسي وسط مدينة بنغازي، إلا أن السائق خاطر بحياته وقام بإخراجها من المحطة التي تقع في منطقة مأهولة بالسكان وقيادتها وهي مشتعلة حتى لا تنفجر داخلها، وتمكن من إبعادها إلى منطقة غير مكتظة بعد فتح الصمامات، من أجل عدم تعريض حياة الناس وممتلكاتهم إلى الخطر.

 

وأشاد الليبيون بشجاعة السائق ونجاحه في تجنيب مدينة بنغازي كارثة محقّقة، من بينهم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر"، أن السائق "اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه"، ووجّهت وزارة الحكم المحلي في البلاد بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق من أجل تعويض المتضررين.

 

 

 

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت اللحظات الأولى لاندلاع النيران في محطة الوقود وفي الشاحنة وعدد من السيارات مصحوبة بتصاعد الدخان الذي غطّى سماء مدينة بنغازي، ووثقت لتدخل السائق لإبعادها من المحطة، قبل أن يظهر رجال الإطفاء الذين تمكنوا من إخماد الحريق.

 

 

 

 

 

 

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