الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 09:47 ص

شاهد...صيني يهدي صديقه إناء به 9999 عملة معدنية في يوم زواجه

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الوكيل الإخباري - قام شاب صيني بتقديم هدية غريبة لصديقه في يوم زواجه عبارة عن إناء به 9 آلاف و999 عملة معدنية تعبيرًا عما يكنه من مشاعر طيبة له.

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وذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة تقديم تلك الهدية التي يصل وزنها إلى 60 كيلوغرامًا وتحتاج إلى شخصين لحملها.

 

 

المصدر - لبنان 24 

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