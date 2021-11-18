شاهد...صيني يهدي صديقه إناء به 9999 عملة معدنية في يوم زواجه

الوكيل الإخباري - قام شاب صيني بتقديم هدية غريبة لصديقه في يوم زواجه عبارة عن إناء به 9 آلاف و999 عملة معدنية تعبيرًا عما يكنه من مشاعر طيبة له.
وذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي نشرت مقطع فيديو يرصد لحظة تقديم تلك الهدية التي يصل وزنها إلى 60 كيلوغرامًا وتحتاج إلى شخصين لحملها.
A “good” friend? To celebrate this man’s big day, his friends gave him a bucket containing 9,999 coins. pic.twitter.com/Vu5mEHvrxL— South China Morning Post (@SCMPNews) November 17, 2021
المصدر - لبنان 24
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