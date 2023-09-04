شاهد طفل صغير يستخدم فطنته لإنقاذ نفسه من حادث مروع في احدى الدول

الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مؤثر على نطاق واسع، يظهر فيه طفل صغير وهو يستخدم ذكاءه وشجاعته لإنقاذ نفسه في الوقت المناسب، وذلك بعد وقوع حادث مروع.



يُظهر الفيديو الطفل وهو يلعب داخل سيارة في ساحة منزله، وفجأة يصطدم بلوح زجاجي أمامه. بينما تتدلى اللوح فوق رأسه، يظهر الطفل وهو يتصرف بسرعة ويستخدم قوته الصغيرة لدفع اللوح بيديه ومنعه من السقوط عليه.

اضافة اعلان



تمكن الطفل من إنقاذ نفسه بنجاح، حيث تحطم اللوح على الأرض وسط صرخاته من الخوف والهلع.

مزمز

اظهار أخبار متعلقة

