الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي خلال أسبوع

الاحتلال يصيب 6 فلسطينيين خلال العدوان على جنين ومخيمها

طلبة ينفذون المزيد من الوقفات احتجاجاً على تقليص مقاعد الطب

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية محملة بمواد مخدرة

قطر استوردت 460 طنا من التمور الأردنية في 5 أعوام

أسعار النفط تلامس أعلى مستوياتها في عام

الترخيص: نحو 2000 لوحة مركبة تعرضت للمسح بسبب التحبير والعمل جارٍ على استبدالها

الإثنين، 04-09-2023 12:14 م

شاهد طفل صغير يستخدم فطنته لإنقاذ نفسه من حادث مروع في احدى الدول

158


الوكيل الإخباري - انتشر مقطع فيديو مؤثر على نطاق واسع، يظهر فيه طفل صغير وهو يستخدم ذكاءه وشجاعته لإنقاذ نفسه في الوقت المناسب، وذلك بعد وقوع حادث مروع.

يُظهر الفيديو الطفل وهو يلعب داخل سيارة في ساحة منزله، وفجأة يصطدم بلوح زجاجي أمامه. بينما تتدلى اللوح فوق رأسه، يظهر الطفل وهو يتصرف بسرعة ويستخدم قوته الصغيرة لدفع اللوح بيديه ومنعه من السقوط عليه.

اضافة اعلان


تمكن الطفل من إنقاذ نفسه بنجاح، حيث تحطم اللوح على الأرض وسط صرخاته من الخوف والهلع.

 

 

 

مزمز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
cute-2500929_1280

رجل يحمل أرنبا ضخما يصل وزنه لـ 10 كيلوجرامات في البرازيل -فيديو

hqdefault

شاهد فيل صغير يفقد خرطومه بسبب تمساح

دب-الباندا

مشهد يأسر القلب.. أنثى باندا تحتضن صغيرها بعد العلاج

156047243236871

شاهد سحابة على شكل قلب تثير إعجاب الجميع في احدى الدول

maxresdefault

بالفيديو.. شجاعة مجموعة قردة تنقذ أحد أفرادها من أنياب فهد

الحوت الأحدب

شاهد حوت ضخم يقف على رأسه لقرابة 4 دقائق بلا حركة وسط المحيط