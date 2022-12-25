شاهد.. طفل ينقذ أمه من السقوط أرضاً في آخر لحظة

الوكيل الإخباري - انتشر مؤخراً مقطع مصور لطفل صغير ووالدته على الإنترنت، حيث يمكن رؤية الطفل وهو ينقذ والدته التي علقت على السطح عندما انزلق السلم بعيداً عنها وكادت تسقط.

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فقد لاقى المقطع آلاف الإعجابات عبر الإنترنت وتمت مشاركته بشكل واسع، وذلك لسرعة فطنة الصبي التي أنقذت والدته من إصابة محققة وربما قاتلة.

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