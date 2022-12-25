الأحد 25-12-2022
الوكيل الاخباري

الحمل الكهرباء في المملكة يرتفع أمس ويسجل 3490 ميغاواط

التربية: 30 ألف طالب سيتقدم لامتحان التربية الإسلامية التكميلي الثلاثاء

البنك الدولي: 222 مليون شخص بالعالم سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2023

الجمارك تحبط أكبر عملية تهريب (6) مليون حبة من الكبتاجون المخدر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

نقيب الألبسة: إقبال ضعيف على الملابس الشتوية ونبحث بالأسباب

تأهيل وتوسعة المتنزه في المزار الشمالي

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية في 57 سوقاً - أسماء

توقعات حدوث ركود ورفع الفائدة عالمياً يزيد من شهية مستثمري الذهب في 2023

الهند تكشف عن موعد إطلاق مركباتها الفضائية المأهولة

الأحد، 25-12-2022 10:36 ص

شاهد.. طفل ينقذ أمه من السقوط أرضاً في آخر لحظة

Screenshot_20221225-003011_Twitter


الوكيل الإخباري - انتشر مؤخراً مقطع مصور لطفل صغير ووالدته على الإنترنت، حيث يمكن رؤية الطفل وهو ينقذ والدته التي علقت على السطح عندما انزلق السلم بعيداً عنها وكادت تسقط.

اضافة اعلان


فقد لاقى المقطع آلاف الإعجابات عبر الإنترنت وتمت مشاركته بشكل واسع، وذلك لسرعة فطنة الصبي التي أنقذت والدته من إصابة محققة وربما قاتلة.

 

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
05-730x438

حصان يعلق وسط بحيرة متجمدة بعد هروبه من إسطبل.. شاهد كيف تم إنقاذه

pngtree-drums-make-sounds-against-drums-image_2301432

الصين..روبوت يعزف على مجموعة طبول دون أي خطأ -فيديو

image

مدون عالمي شهير يفاجئ جمهوره بالعزف على البيانو تحت الماء - فيديو

773700_832x478-768x441

شاهد حيلة غريبة لتهريب هواتف آيفون للصين.. فعلتها امرأة

29-11-2022_15_18_10_GomhuriaOnline_381669727890

ثوران أكبر بركان نشط في العالم - فيديو

bird-g5b0314f0f_1280-1

فيديو طريف يوثق ما فعلته طيور نعام هاربة في شوارع كندا