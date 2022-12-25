شاهد.. طفل ينقذ أمه من السقوط أرضاً في آخر لحظة

الوكيل الإخباري - انتشر مؤخراً مقطع مصور لطفل صغير ووالدته على الإنترنت، حيث يمكن رؤية الطفل وهو ينقذ والدته التي علقت على السطح عندما انزلق السلم بعيداً عنها وكادت تسقط.
فقد لاقى المقطع آلاف الإعجابات عبر الإنترنت وتمت مشاركته بشكل واسع، وذلك لسرعة فطنة الصبي التي أنقذت والدته من إصابة محققة وربما قاتلة.
माँ गैराज का दरवाज़ा रिपेयर कर रहीं थी कि तभी उनकी सीढ़ी गिर गयी. माँ ऊपर लटके देख नन्हे जांबाज़ ने पूरी जान लगाकर सीढ़ी को वापस लगाकर उनक़ी मदद क़ी...— Dipanshu Kabra (@ipskabra) December 23, 2022
इस छोटे बच्चे क़ी सूझ-बूझ और हिम्मत क़ी जितनी प्रशांसा क़ी जाए कम है. pic.twitter.com/GjX6Ol3pid
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