شاهد .. غراب شرس يحاول افتراس صغار بجعة

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة محاولة غراب شرس افتراس صغار بجعة بالقرب من أحد البحيرات في أستراليا.



بينما كان الأب يسارع لصد هجمات الغراب، الذي لم يتوقف عن محاولاته لمدة 20 دقيقة.

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المصدر : سبوتنيك





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