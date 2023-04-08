شاهد غراب يلجأ إلى حيلة ذكية لشرب الماء من داخل الزجاجة

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لجوء غراب إلى حيلة ذكية من أجل شرب الماء الموجودة داخل زجاجة، بعدما فشل في الوصول إليها بمنقاره.



وأظهر الفيديو، الغراب يحاول شرب الماء من زجاجة بلاستيكية، إلا أن منقاره لم يصل إلى الماء فقام بوضع الأحجار داخل الزجاجة لرفع مستوى الماء.

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وأبان الفيديو الغراب يضع عدد من الأحجار داخل الزجاجة إلا أن مستوى الماء لم يرتفع ، فواصل الغراب وضع الأحجار حتى تمكن من شرب الماء بسهولة.

المرصد