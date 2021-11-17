الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

%44 من سكان الأردن تقل أعمارهم عن 19 عاماً

الصحة: 30% من الإصابة المسجلة أمس من الفئات العمرية 10 إلى 17

عبيدات: متلقو مطعوم سينوفارم عليهم اخذ الجرعة الثالثة

بلدية معان تنفذ مشروعات خدمية وأعمال صيانة للشوارع

7.3% ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في المملكة لنهاية الشهر الماضي

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل أمير

عقد أعمال اللجنة الأردنية الروسية في موسكو نهاية الشهر الحالي

وزارة الخارجية: تعهدات دولية لدعم الأونروا بـ615 مليون دولار

التخطيط: مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مرجعية رئيسية لبرامج تمويل دولية

الأمن العام : الفتاة الآسيوية في إربد اختلقت تعرضها للضرب

الأربعاء، 17-11-2021 10:56 ص

شاهد...غينيس للأرقام القياسية تحتفل بيومها السنوي الثامن عشر

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الوكيل الإخباري - تحتفل غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم اليوم (الأربعاء) بيومها السنوي 2021. وقد كشفت المؤسسة العالمية عن أرقام قياسية جديدة استثنائية تندرج جميعها تحت شعار "مهارات خارقة".

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المصدر - البيان 

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