شاهد...غينيس للأرقام القياسية تحتفل بيومها السنوي الثامن عشر

الوكيل الإخباري - تحتفل غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم اليوم (الأربعاء) بيومها السنوي 2021. وقد كشفت المؤسسة العالمية عن أرقام قياسية جديدة استثنائية تندرج جميعها تحت شعار "مهارات خارقة".
#غينيس للأرقام القياسية تحتفل بيومها السنوي الثامن عشر بأرقام تخطف الأنفاسhttps://t.co/Z6pL4lZqdP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9s4WG9XbnU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 17, 2021
المصدر - البيان
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