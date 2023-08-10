الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 12:54 م

شاهد فرق مذهل بين قطار فائق السرعة وقطار عادي في الصين

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الوكيل الإخباري - لهذا السبب يطلقون عليه “القطار الرصاصة”؛ حيث كشف فيديو قصير الفرق الهائل في السرعة بين القطار فائق السرعة والقطار العادي.

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وقد نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية “CGTN” الفيديو، الذي تم التقاطه في محافظة قوانغشي، جنوبي الصين، وتم بعدها تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو “قطار فوكسينغ الرصاصة” وهو يمر بجوار قطار عادي، فيتجاوزه بسرعة كبيرة، حتى يبدو القطار العادي وكأنه يسير ببطء.


وتباينت آراء مشاهدي الفيديو؛ فبعضهم يتحمس للقطار فائق السرعة لأنه يختصر زمن الرحلة كثيرًا؛ فيما يفضل آخرون ركوب القطار العادي من أجل الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الرائعة، يقول أحد المعلقين: “أنا أفضّل القطار العادي، فالاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، جزء من الرحلة”.


ولكن بعض المعلقين شككوا في أنه تم تسريع الفيديو ليبدو القطار أكثر سرعة.

 

 

مزمز

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