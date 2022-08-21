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الأحد، 21-08-2022 07:31 ص

شاهد.. فيديو للحظة دهس شاحنة كبيرة حشدا في تركيا

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الوكيل الإخباري - أظهرت لقطات فيديو لحظة مداهمة شاحنة كبيرة لحشد من المواطنين في حادث وقع ببلدة ديريك في محافظة ماردين التركية وأدى لمقتل وإصابة العشرات.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة "للأسف ارتفعت حصيلة الأشخاص الذي قضوا في الحادث إلى 19 وحصيلة الجرحى 26 بينهم ستة بحالة خطرة".


وأعلن الوزير أن الحادث وقع بعد تعطل مكابح الشاحنة.


وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية سائقًا فاقداً السيطرة على شاحنته يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدهس مشاة يحاولون الفرار.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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