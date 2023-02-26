شاهد فيديو مبهر للكعبة من أعلى قمة منارة برج الساعة

الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق صورة الكعبة الشريفة من أعلى قمة منارة برج الساعة.

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وأظهر الفيديو مشهد ممتع للعين وصفه مغردون بأجمل منظر يمكن أن يراه الإنسان. ويبلغ ارتفاع برج الساعة قرابة 250 متراً.



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