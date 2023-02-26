شاهد فيديو مبهر للكعبة من أعلى قمة منارة برج الساعة

الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق صورة الكعبة الشريفة من أعلى قمة منارة برج الساعة.
وأظهر الفيديو مشهد ممتع للعين وصفه مغردون بأجمل منظر يمكن أن يراه الإنسان. ويبلغ ارتفاع برج الساعة قرابة 250 متراً.
أجمل منظر ممكن ان تراه عيناك فيهدأ البال ويستكين الفؤاد..#الكعبة_المشرفة#بيت_الله_الحرام#مكة_المكرمة pic.twitter.com/M23FhH2gFW— Shaker Mahjoub (@SHAKER_MAHJOUB) February 25, 2023
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