الأحد 26-02-2023
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الأحد، 26-02-2023 10:49 ص

شاهد فيديو مبهر للكعبة من أعلى قمة منارة برج الساعة

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الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يوثق صورة الكعبة الشريفة من أعلى قمة منارة برج الساعة.

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وأظهر الفيديو مشهد ممتع للعين وصفه مغردون بأجمل منظر يمكن أن يراه الإنسان. ويبلغ ارتفاع برج الساعة قرابة 250 متراً.

 

 

 

 

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