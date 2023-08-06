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الأحد، 06-08-2023 01:26 م

شاهد فيديو متداول لمطعم كوري يقدم الطعام بطريقة مدهشة

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة تحضير طاهي كوري الطعام بطريقة مثيرة وسط النار.

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وأظهر الفيديو المتداول على مواقع الاجتماعي، الطاهي وأمامه كمية من الطعام داخل إناء فوق موقد “شعلة بوتاجاز”، فيما قام الطاهي برفع الإناء، ووضع يده على النار الصاعدة من الشعلة، وظلت النيران بقفازات في يده.


وأبان الفيديو الطاهي وهو يضع شيء سائل على الطعام، وتصاعدت الأدخنة من الإناء ثم قام بالنفخ في يده لتمتد النيران منها الي الأدخنة وتزاد النيران حتى تملأ الإناء كاملا.


وأثار المقطع حالة من الجدل وانتقد مغردون طريقة تحضير الطعام، فيما عبر آخرون عن إعجابهم بها.

 

 

المرصد

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