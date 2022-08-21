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الأحد، 21-08-2022 04:41 م

شاهد.. فيديو يوثق طريقة اداء التمارين الرياضية في الفضاء

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الوكيل الإخباري-نشرت رائدة الفضاء الإيطالية، سامانثا كريستوفريتي، مقطع فيديو كشفت فيه طريقة ممارسة الرياضة داخل محطة الفضاء الدولية باستخدام جهاز ARED.

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وقالت أن الاعتماد يكون على اجهزة تضمن إبقاء التوازن مع الجاذبية، حتى لا يكون هناك أي خلل في المقاومة
 
وأكدت أن رواد الفضاء يقومون بالتمارين الرياضية يوميا لعدة ساعات للحفاظ على كثافة العظام لديهم.

 

 

 

 




 

 


 

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