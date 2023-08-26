شاهد فيل صغير يفقد خرطومه بسبب تمساح

الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله فيلا صغيرا يبدو أنه تعرض لهجمات من التماسيح الضخمة أثناء شربها للماء أدت لفقده خرطومه.

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وأبان الفيديو صغير الفيل وهو يلهو بجانب والدته، لكنه كان يلقى صعوبة عندما كان يحاول التقاط الطعام أو شرب المياه من البحار بخرطومه مما يجعل حياته شبه مستحيلة.

تتعرض كثير من الفيلة خصوصاً الصغيرة منها لهجمات التماسيح أثناء شربها للماء وفي أحيان كثيرة يفقد الصغير خرطومه مما يجعل حياته شبه مستحيلة pic.twitter.com/EdEiHDAM8i August 22, 2023

هتون