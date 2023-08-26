السبت 26-08-2023
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السبت، 26-08-2023 01:29 م

شاهد فيل صغير يفقد خرطومه بسبب تمساح

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله فيلا صغيرا يبدو أنه تعرض لهجمات من التماسيح الضخمة أثناء شربها للماء أدت لفقده خرطومه.

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وأبان الفيديو صغير الفيل وهو يلهو بجانب والدته، لكنه كان يلقى صعوبة عندما كان يحاول التقاط الطعام أو شرب المياه من البحار بخرطومه مما يجعل حياته شبه مستحيلة.

 

 

هتون

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