شاهد قرش بطل ينقذ سلحفاة بحرية بطريقة مدهشة

الوكيل الإخباري - تداول مستخدمو “تويتر” مقطع فيديو يُظهر قرشًا ضخمًا ينقذ حياة سلحفاة بحرية، حيث قام القرش بدفع السلحفاة نحو أحد القوارب لإنقاذها.

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ولاحظ شبان كانوا على متن القارب القرش وهو يحاول بشدة إنقاذ السلحفاة، وبعد ذلك قاموا بحمل السلحفاة على متن القارب، وتبين وجود شريط ملفوف على رقبتها يبدو أنه جزء من نباتات بحرية، وتم قص الشريط عن عنق السلحفاة وإبقاءها على قيد الحياة، وأعيدت إلى الماء مرة أخرى.



ولقي هذا الفيديو إعجابًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بالعمل البطولي للقرش وتعاون الشبان في إنقاذ السلحفاة البحرية.

ويعد هذا الموقف تذكيرًا بأن الحيوانات البرية قادرة على تقديم المساعدة لبعضها البعض، وأن الإنسان يمكنه أن يعيش بسلام مع الحيوانات إذا اتبع قواعد السلامة والاحترام والحفاظ على البيئة الطبيعية.

Incredible moment captured on video as a shark takes an injured sea turtle to humans on a boat so they can help save it 🙏🐢 pic.twitter.com/V1TgzTzefo May 30, 2023

اليوم السابع