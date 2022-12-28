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الأربعاء، 28-12-2022 11:50 ص

شاهد.. قطار يسير وسط السحاب

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الوكيل الإخباري - إذا كنت من محبي المغامرة والسفر، فسيعجبك فيديو لخط سير قطار مخيف وسط مناظر طبيعية خلابة، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الذي نشره حساب باسم OddIy Terrifying على تويتر، قطارا يمر على سكة مرتفعة للغاية عن الأرض.

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وتبدو الأرض تحت السكة بعيدة للغاية، بينما يسير القطار وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس.


وحظي الفيديو الذي لم يكشف مكان تصويره بأكثر من 15 مليون مشاهدة و138 ألف إعجاب.


وأثار الفيديو تعليقات عديدة حيث قال أحد المغردين: "سيتوجب على طبيبي مرافقتي بهذه الرحلة فقد أصاب بجلطة من الخوف في أي وقت".

 

سكاي نيوز 

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