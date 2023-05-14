شاهد قط ينجو من حريق بأعجوبة في جدة

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة نجاة قط صغير من حريق نشب في أحد المنازل في جدة.

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وعثر أفراد المنزل المعرض للحريق على القط، مختبأ داخل دولاب، ولم يصبه شيء رغم الدخان الكثيف. وتفاجأ أفراد المنزل المحترق بعد العثور على القط حيا، معربين عن سعادتهم.

pic.twitter.com/QbovtFJ8YG قط ينقذ نفسه من حريق اشتعل في كامل البيت حيث اختبئ في دولاب صغير #قط_ذكي May 13, 2023

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