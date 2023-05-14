الأحد 14-05-2023
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الأحد، 14-05-2023 12:47 م

شاهد قط ينجو من حريق بأعجوبة في جدة

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة نجاة قط صغير من حريق نشب في أحد المنازل في جدة.

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وعثر أفراد المنزل المعرض للحريق على القط، مختبأ داخل دولاب، ولم يصبه شيء رغم الدخان الكثيف. وتفاجأ أفراد المنزل المحترق بعد العثور على القط حيا، معربين عن سعادتهم.

 

 

صدى 

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