شاهد قط ينجو من حريق بأعجوبة في جدة

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، لحظة نجاة قط صغير من حريق نشب في أحد المنازل في جدة.
وعثر أفراد المنزل المعرض للحريق على القط، مختبأ داخل دولاب، ولم يصبه شيء رغم الدخان الكثيف. وتفاجأ أفراد المنزل المحترق بعد العثور على القط حيا، معربين عن سعادتهم.
قط ينقذ نفسه من حريق اشتعل في كامل البيت حيث اختبئ في دولاب صغير #قط_ذكي pic.twitter.com/QbovtFJ8YG— شاهد الآن (@shahdnow) May 13, 2023
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