شاهد كيف انتقم كلب من صاحبه الذي لم يصحبه معه في نزهة

الوكيل الإخباري _ تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عملية انتقام كلب من صاحبه الذي لم يصحبه معه في نزهة.

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وحسبما تبين في الفيديو ظهر كلبا من نوع "هاسكي" وهو يقوم بتمزيق الأريكة في المنزل من كل ناحية، وبعد انتهائه منها، انتقل إلى الأشياء الأصغر.



المصدر : سبوتنيك

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