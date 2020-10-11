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الأحد، 11-10-2020 03:05 م

شاهد كيف انتقم كلب من صاحبه الذي لم يصحبه معه في نزهة



الوكيل الإخباري _ تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد عملية انتقام كلب من صاحبه الذي لم يصحبه معه في نزهة.

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وحسبما تبين في الفيديو ظهر كلبا من نوع "هاسكي" وهو يقوم بتمزيق الأريكة في المنزل من كل ناحية، وبعد انتهائه منها، انتقل إلى الأشياء الأصغر.

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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