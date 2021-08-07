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السبت، 07-08-2021 01:46 م

شاهد كيف تم القبض على زعيم مافيا إيطالية في إسبانيا!



الوكيل الاخباري - أكدت السلطات الإسبانية أنها أوقفت رجلًا إيطاليًا في مدريد يُعتقد أنّه زعيم إحدى أقوى العصابات الإجرامية في العالم وتدعى "ندرانغيتا".

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وأكدت السلطات الإيطالية أن الشخص الذي تمّ توقيفه هو دومينيكو بافيغليانيتي، البالغ من العمر 60 عاما، ويتزعّم "مافيا ندرانغيتا" في مدريد، ويعدّ أحد أبرز المطلوبين الهاربين في إيطاليا، بحسب ما ذكرت شبكة "bbc".

وتتمركز عصابة المافيا "ندرانغيتا" في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، وقد تمكّنت من توجيه ضربات متلاحقة للمافيا التي تعرف باسم "كوزا نوسترا" في جزيرة صقلية، لتصبح بعدها "ندرانغيتا" أكبر مافيا في العالم.

 


وذكرت الشرطة الإسبانية في بيان أصدرته، أن القبض على بافيغليانيتي جاء نتيجة تعاون بينها وبين "كارابينييري"، فيما أوضح ممثلو الادّعاء الإيطاليون أن عملية الاعتقال حدثت يوم الثلاثاء الماضي.


وحُكم على بافيغليانيتي غيابيا في شهر كانون الثاني/يناير الماضي بالسجن 11 عاما وثمانية أشهر و15 يوما لإدانته في سلسلة من الجرائم، من بينها القتل وتهريب المخدرات.


ويجدر بالذكر أنه في ثمانينيات القرن الماضي، حُكم على بافيغليانيتي بالسجن مدى الحياة، ولكن تم تخفيض عقوبته لاحقا لتصبح 30 عاما، وقد أُطلق سراحه في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019 بسبب خطأ وقع فيه العاملون في السلك القضائي يتعلق بحساب مدة عقوبته.


 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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