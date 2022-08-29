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الإثنين، 29-08-2022 04:46 م

شاهد.. لحظة انقاذ هليكوبتر لصبي علق في فيضانات الباكستان



الوكيل الإخباري-على صخرة وسط وادي من الفيضانات الهادرة الجارفة جلس هذا الصبي الباكستاني، لا يدري ماذا يفعل سوى انتظار معجزة إلهية تنقذه من موت محتم، وفجأة حدث ما لم يتوقعه.

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وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يُظهر مقطع فيديو مذهل تم التقاطه من مسافة بعيدة، طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني وهي تحط فوق الفيضان الهادر لإنقاذ الصبي العالق فوق الصخرة.


ويظهر الفيديو كيف هبطت المروحية حتى تعلق بها الصبي وتمكن من الصعود على متنها بمساعدة رجال الإنقاذ.


وتضيف الصحيفة، إن المروحية تمكنت أمس فقط من إنقاذ 22 شخصًا من العالقين على صخور والذين بقوا فوق سطح الماء وسط الفيضانات الجارفة.


 

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