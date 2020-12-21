شاهد.. لص بريطاني يتعرض للإصابة أثناء عملية سرقة!

الوكيل الاخباري - انتهى الأمر باللص المشتبه به إلى إصابته بعد أن انزلق أثناء محاولته السرقة في منطقة صناعية في ميدلاندز البريطانية.



وتظهر لقطات كاميرات المراقبة رجلين يدخلان إلى المنطقة الصناعية، قبل محاولتهما نقل منصة نقالة كبيرة في الجزء الخلفي من شاحنتهما.



انزلق أحد اللصين أسفل منصة نقالة، ما اضطر اللصين إلى التخلي عن محاولة السرقة.

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وبين الفيديو، السائق يسند صديقه الذي يعرج في الجزء الخلفي من الشاحنة، بينما يصرخ شخص ثالث في مقعد الراكب محذرا من أن العمال في المنطقة الصناعية قد تم تنبيههم بعملية السرقة.

المصدر : صدى البلد



