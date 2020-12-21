الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

الملك وولي العهد يغادران إلى البحرين

إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

منخفض جوي قادم إلى المملكة

تحذيرات حكومية بشأن البيع الإلكتروني ومواطنون ضحية الاحتيال

سلالة كورونا الجديدة.. كيف تطورت وما مدى خطورتها؟

11 وفاة و280 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان من صندوق المعونة الوطنية حول برنامج الدعم النقدي

قرار مرتقب بعودة الطلبة إلى المدارس الفصل القادم

الكشف عن آخر تطورات قضية فتى الزرقاء

أسعار الذهب الإثنين 21/12/2020

الإثنين، 21-12-2020 12:43 م

شاهد.. لص بريطاني يتعرض للإصابة أثناء عملية سرقة!



الوكيل الاخباري - انتهى الأمر باللص المشتبه به إلى إصابته بعد أن انزلق أثناء محاولته السرقة في منطقة صناعية في ميدلاندز البريطانية.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة رجلين يدخلان إلى المنطقة الصناعية، قبل محاولتهما نقل منصة نقالة كبيرة في الجزء الخلفي من شاحنتهما.

انزلق أحد اللصين أسفل منصة نقالة، ما اضطر اللصين إلى التخلي عن محاولة السرقة.

اضافة اعلان
 



وبين الفيديو، السائق يسند صديقه الذي يعرج في الجزء الخلفي من الشاحنة، بينما يصرخ شخص ثالث في مقعد الراكب محذرا من أن العمال في المنطقة الصناعية قد تم تنبيههم بعملية السرقة.

 

 

 

المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

إقرأ ايضا
37042318-9070561-image-a-14_1608388465175

كورونا حرمها من رؤيتها .. رد فعل مسنة بريطانية لحظة لقاء ابنة حفيدتها لأول مرة

image

بدون مبرر.. رجل يطلق الرصاص على سيارة متوقفة بالشارع في نيويورك

37017034-0-image-a-50_1608313485234

الصين .. كلب ضال يتسلل للجنة امتحانات ويلاحق معلمة أثناء إشرافها على الطلاب

maxresdefault (1)

أيل أبيض يرافق شاحنة أثناء سيرها في طريقٍ شمالَ روسيا

maxresdefault

مطر جليدي يتسبب في انزلاق السيارات في روسيا

mqdefault

الثلوج تكسو بعض المناطق باليابان بارتفاع نحو 2 متر