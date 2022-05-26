شاهد .. لقطات صادمة لمعلمة تدهس طلاباً في لبنان

الوكيل الإخباري-انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة لحادثة "دهس جماعية" يوم الاثنين خلال مشاجرة في إحدى المناطق اللبنانية، وكثرت التساؤلات حول مصير الأشخاص الذين وقعوا تحت عجلات السيارة الرباعية الدفع ودوافع سائق السيارة.



وكان تعرض عدد من التلاميذ لحادثة دهس "مخيفة" ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بينهم. ونشرت وسائل إعلام لبنانية، تسجيلاً مصوراً لسيارة بيضاء تقودها امرأة بسرعة، لتصدم تجمّعاً لعشرات الأشخاص، ومعظمهم تلاميذ في منطقة المريجة جنوب لبنان.

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وكان خلاف وقع بين تلاميذ أمام مدرسة في منطقة المريجة، ليتطور الأمر إلى اشتباك عنيف مع استعانة أحد الطرفين بأشخاص من المنطقة، حيث تطور الأمر إلى اشتباكات وتضارب بالسكاكين.



وتزامن الاشتباك "مع خروج معلمة من المدرسة ففوجئت بما يجري وفقدت السيطرة على سيارتها"، فصدمت المشتبكين بشكل "مرعب" وسط صراخ الحضور، وأدى الاصطدام لإصابة أكثر من شخص، بينهم رجل وولداه وتم نقلهم إلى المستشفى.







وأوضح بيان الأجهزة الأمنية في لبنان أن السيّدة المتسببة بحادثة الدهس "حضرت إلى مركز فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي وصرّحت أنها حين خرجت من مكان عملها تفاجأت بما يحصل أمامها، وأصيبت بنوبة عصبيّة وهي تقود السيّارة، من جرّاء مشاهدتها لإشكال كبير يتعارك فيه العشرات، ففقدت السيطرة على أعصابها، ما أدّى إلى دهس مَن أمامها. وقد أصيب من جرّاء الحادث 4 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للمعالجة، خرج منهم 2، في حين استبقي الآخران للمعالجة، ووضعهما الصحيّ مستقرّ".



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