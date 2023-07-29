شاهد ماذا فعلت كويتية تجاه عامل وجدته يلتقط صورا بجانب سيارتها الفارهة

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو رد فعل الطبيبة الكويتية البندري صاهود تجاه عامل تفاجأت به وهو يلتقط صورا لنفسه بجانب سيارتها من الخارج.
في الفيديو، يمكن سماع صوت الطبيبة وهي تدعو العامل – الذي يبدو أنه من جنسية آسيوية – للجلوس داخل السيارة والتقاط الصور، قائلةً له: “افتح، تعال، خذ صورة”.
وفي اللقطات التالية، قامت الطبيبة بأخذ الهاتف المحمول من العامل والتقاط الصور له. وأرفقت الطبيبة الفيديو بتعليق تقول: “ما حبيت أخليها بخاطره، اسعد غيرك .. تُسعد!”.
وانا طالعة من خفارتي شفته يصور من برا وماحبيت اخليها بخاطره، اسعد غيرك .. تُسعد! pic.twitter.com/biSZeLgcxd— د. البندري سعود صاهود (@Albanderi_ss) July 28, 2023
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