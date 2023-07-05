الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

كلب ضال ينهش طفلة في الرمثا

صدور إرادة ملكية سامية

إزالة اعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

إدراج تلفريك عجلون ومسار درب الأردن ضمن النسخة الجديدة لـ "أردننا جنة"

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب نادر الدردور

بعد سحبهم من ذويهم.. أردنية تناشد الخارجية باستعادة أبنائها الثلاثة من السلطات البريطانية

توضيح حكومي حول انتهاء عمل ديوان الخدمة المدنية

قرار بشأن التوظيف في الجهاز الحكومي بالاردن

مذكرة احتجاج للسفيرة السويدية في عمان

3085 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

الأربعاء، 05-07-2023 01:16 م

شاهد ما فعله هذا الحيوان براكب أمواج أمريكي

2121212-768x387


الوكيل الإخباري - كشف فيديو طريف عن موقف محرج تعرض له راكب أمواج أمريكي، قبالة ساحل كاليفورنيا، حينما سرقت فقمة لوح ركوب الماء، واضطر الرجل لمطاردة الحيوان لاستعادة اللوح.

اضافة اعلان


وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تجاوزت مشاهدات الفيديو 3 ملايين مشاهدة.

ويظهر في الفيديو الفقمة وهو يخطف لوح ركوب الأمواج؛ بينما كان صاحبه يسبح بعيدًا.


وسرعان ما يسبح الحيوان مبتعدا عن الموقع، بينما يطارده راكب الأمواج، لاستعادة اللوح.


ويدخل راكب الأمواج في معركة مع الفقمة للحصول على اللوح، ويقوم برشه بالماء محاولًا دفعه لتركه.


وبينما يحاول راكب الأمواج إبعاد الفقمة عن اللوح، يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع؛ لينتهي الفيديو دون الكشف عن الطرف المنتصر.

 

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1236520-768x401 (1)

شاهد مصور أمريكي يوثق قدرات الشفاء الخارقة لأسماك القرش

7474

فيديو مؤلم.. شاهد ما فعلته أنثى فيل بعد موت صغيرها

Larus_argentatus01

فيديو أدهش الجميع.. شاهد طائر النورس يبتلع 'سنجاب' بسرعة هائلة

2124421

شاهد دب يقتحم منزلا ويغادره بطريقة ذكية في امريكا

Doc-P-1079284-638228424254374583

قمر صناعي يسجل صورا دقيقة للمسجد النبوي من الفضاء - فيديو

61fc1a82423604515d79e60b-768x432

شاهد ظهور زوج من حيتان الأوركا القاتلة في أبوظبي