شاهد ما فعله هذا الحيوان براكب أمواج أمريكي

الوكيل الإخباري - كشف فيديو طريف عن موقف محرج تعرض له راكب أمواج أمريكي، قبالة ساحل كاليفورنيا، حينما سرقت فقمة لوح ركوب الماء، واضطر الرجل لمطاردة الحيوان لاستعادة اللوح.

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وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تجاوزت مشاهدات الفيديو 3 ملايين مشاهدة.



ويظهر في الفيديو الفقمة وهو يخطف لوح ركوب الأمواج؛ بينما كان صاحبه يسبح بعيدًا.



وسرعان ما يسبح الحيوان مبتعدا عن الموقع، بينما يطارده راكب الأمواج، لاستعادة اللوح.



ويدخل راكب الأمواج في معركة مع الفقمة للحصول على اللوح، ويقوم برشه بالماء محاولًا دفعه لتركه.



وبينما يحاول راكب الأمواج إبعاد الفقمة عن اللوح، يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع؛ لينتهي الفيديو دون الكشف عن الطرف المنتصر.

OTTER THEFT | Otter steals another surfboard off the Santa Cruz Coast and swims away with it when the owners try to get it back. pic.twitter.com/Ij2d7qMQLE June 29, 2023

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