شاهد مصور أمريكي يوثق قدرات الشفاء الخارقة لأسماك القرش

الوكيل الإخباري - جسّد قبطان أحد القوارب والمصور الأمريكي جون مور قدرات الشفاء الخارقة لأسماك القرش خلال رحلة غوص قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

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وفي تاريخ 27 مارس/آذار، صادف مور أنثى سمكة قرش من فصيلة “قرش الثور” تعاني من عضّة كبيرة بالقرب من منطقة الخياشيم في الجانب الأيمن من رأسها.



وكان ذلك قبالة ساحل بلدة جوبيتر بالتحديد، حيث تأتي أسماك “قرش الثور” بشكلٍ موسمي.



ووثّق مور المواجهة عبر عدسة كاميرته، وأكد أنّ أسماك القرش، وخصوصًا تلك من فصيلة “قرش الثور”، كائنات يُساء فهمها، إذ تتمتّع بذكائها الشديد وتتغذّى على الأسماك بشكلٍ حصري. ورغم أنّها تعضّ البشر أحيانًا، إلا أن هذه المواقف تحدث عن طريق الخطأ عند تواجدها في المياه العكرة. أما الفيديو الذي نشره مور عبر منصة “إنستغرام” فحصد أكثر من 50 ألف مشاهدة، وحصل على ملايين المشاهدات بعد مشاركتها عبر منصات أخرى.

CNN